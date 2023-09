Ospedale di Menaggio, per il rilancio del presidio la Uil del Lario, unitamente al Comitato dei cittadini per la salvaguardia dell’ospedale e all’Anpi di Como, hanno già raccolto circa 10mila firme. Oggi la Uil è tornata in piazza, davanti al Duomo del capoluogo, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo presidio del Centro Lago, sul quale grava, come segnalano i sindacati, l’annoso problema della carenza di personale. “L’obiettivo è dare risposte a un territorio, ai cittadini – spiega Massimo Coppia, Segretario Generale Uil Fpl Lario e Brianza – La sanità pubblica è davvero in sofferenza”.

E l’ospedale di Menaggio, secondo i sindacati, rappresenta proprio un campanello d’allarme in questo senso. Soltanto il mese scorso il direttore generale dell’Asst Lariana Fabio Banfi aveva presentato un piano di rilancio del presidio. “10mila firme dimostrano – dice Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico – che quello che è stato presentato come piano di rilancio tale non è considerato dai cittadini. Io credo che la Regione debba aprire una seria riflessione sull’ospedale di Menaggio”.

Il consigliere Orsenigo torna anche su un tema caldo per la sanità lombarda, quello dei tempi di attesa per le visite. “I tempi aumentano – dice il consigliere dem – nonostante l’impiego di risorse di Regione Lombardia. E’ necessario fermarsi, fare un’analisi e trovare altre soluzioni che diano risposte vere ai cittadini, che non sono quelle dei tempi di attesa che abbiamo adesso”.