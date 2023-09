L’anno scolastico inizierà in una nuova scuola per i bambini della primaria di Porlezza e per i ragazzi che frequenteranno le medie a Capiago Intimiano.

Domani, i 270 alunni delle elementari di Porlezza saranno accolti nell’edificio appena completato nell’area del polo scolastico, accanto alla scuola media e alla nuova piscina.

“L’inaugurazione ufficiale sarà a inizio ottobre, ma abbiamo voluto dare ai bambini la possibilità di iniziare l’anno scolastico già nel nuovo plesso – dice il sindaco di Porlezza, Sergio Erculiani – L’immobile è innovativo e all’avanguardia da tutti i punti di vista. Una novità su tutte, le pareti mobili, che possono essere spostate e modulate a seconda delle necessità, fino ad arrivare anche ad un open space. E’ un concetto che ci proietta in un modello innovativo nel quale non esiste più il concetto di singola aula”.

La vecchia scuola verrà subito riconvertita. Sono previsti spazi per attività motorie, una sede per l’Associazione Genitori, un nuovo asilo nido. Un’aula sarà riservata all’Associazione Carabinieri in congedo, che aiuteranno nel controllo del polo scolastico. Spazio infine a servizi per i giovani e alle attività di musica in rete.

Capiago Intimiano ha invece una nuova scuola media. Il sindaco del paese, Emanuele Cappelletti, ha inaugurato ieri con le autorità e i cittadini il nuovo plesso scolastico, intitolato ad Arturo Toscanini.

Una scuola che da domani ospiterà quasi duecento alunni, la cui apertura è stata celebrata come un momento storico dalla comunità locale: la realizzazione dell’edificio ha infatti seguito un iter lungo, complesso e non privo di ostacoli, durato diversi anni, ma finalmente Capiago Intimiano ha una nuova scuola media, ampia e moderna.