Riparte il cantiere sulla A9 e il traffico in città si ferma. Non era un’ipotesi. Era una certezza. Che, puntualmente, si è verificata.

Dopo tre mesi di stop, sono ricominciati oggi i lavori sull’autostrada A9 sulla galleria San Fermo. Lavori che da tre anni ormai condizionano la viabilità comasca.

Coda in autostrada per il restringimento della carreggiata, coda nelle strade di accesso alla città per chi cerca di aggirare l’ostacolo.

Un copione che da tre anni condiziona la vita dei comaschi nelle ore di punta. E che continuerà a farlo nei prossimi mesi

Il cantiere infatti continuerà fino all’inizio di dicembre, poi si fermerà per tutto il periodo invernale. Autostrade non garantisce nemmeno che i lavori possano finire per la pausa estiva. Quindi, si rischia quasi un altro anno di lavori.

Nei prossimi giorni la situazione sarà sicuramente peggiore. Domani infatti riaprirà la quasi totalità delle scuole lombarde, e il traffico nelle strade non potrà che essere ancora più rallentato.