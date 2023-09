Terzo giorno di cantiere sulla A9 e terzo giorno di disagi per il traffico cittadino. Situazione critica in particolare questa mattina. Il ritorno alla normalità sul fronte scolastico, unito ai lavori autostradali e al maltempo, oggi ha mandato letteralmente in tilt la viabilità. Con la via Napoleona, strada di accesso alla città, che alle 10 era ancora un lungo serpentone di auto fino a piazza Camerlata. E in serata non è andata meglio. Mezzi in coda lungo via Per Cernobbio e via Borgovico, tra questi numerosi frontalieri ma non solo.

Dopo tre mesi di stop, sono ricominciati l’11 settembre i lavori nella galleria San Fermo Nord. Lavori che da tre anni ormai condizionano la viabilità comasca.

Colonna di auto in autostrada per il restringimento della carreggiata e – come detto – colonna anche nelle strade di accesso alla città per chi cerca di aggirare l’ostacolo.

Il cantiere continuerà fino all’inizio di dicembre, poi si fermerà per tutto il periodo invernale. Per poi riprendere per la fase finale. Tempi certi di conclusione al momento non sono stati comunicati.

In questi primi giorni di rientro a scuola la situazione è – come era facilmente prevedibile – peggiorata. In molti hanno dovuto rassegnarsi ad anticipare la sveglia mattutina e a mettere in conto di fare tardi al rientro.