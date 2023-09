Due giorni in diretta, per portare nelle case dei telespettatori le prove del Rally di Como.

Etv di nuovo al fianco dell’Automobile Club Como e dei piloti: venerdì 22 e sabato 23 settembre, sulle strade lariane, verrà corso il 42esimo Trofeo Villa d’Este Aci Como, gara valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto. Le telecamere di EspansioneTV (14 del digitale terrestre) documenteranno in diretta l’intera gara, dalla partenza all’arrivo, con i passaggi sulle prove speciali. In studio Andrea Bambace e Massimo Moscardi, in collegamento in esterna dalla partenza e dalle prove speciali Francesca Galbiati.

La prima diretta si aprirà alle 18 di venerdì 22 settembre: Etv seguirà la cerimonia e le fasi di partenza, con le auto da corsa che a partire dalle 18.31 scenderanno dal palco di piazza Cavour, tra gli applausi dei comaschi, in uno scenario affascinante a ridosso del lago di Como. Gli equipaggi andranno poi a disputare le prime due prove speciali, Grandola e Val Cavargna. Due tratti da correre al buio, dopo il tramonto, elemento che rende la gara ancor più selettiva.

Sabato 23 settembre le telecamere di Etv si riaccenderanno sul rally alle 10.30, per seguire il primo passaggio sulle due prove di Bellagio e Sormano.

Sempre sabato, il pomeriggio di EspansioneTV sarà interamente dedicato al rally: una nuova finestra in diretta si aprirà alle 15.30, per accompagnare gli appassionati nel secondo e ultimo passaggio sulle due prove di Bellagio e Sormano e, alle 18, all’arrivo dei vincitori e dei partecipanti sul palco di piazza Cavour.