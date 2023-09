Como. Da lunedì riaprirà il Collegio Santa Teresa di Como, edificio di proprietà del Comune e concesso in comodato d’uso gratuito all’Università dell’Insubria nel 2015.

L’inaugurazione è fissata per la giornata di lunedì 18 settembre. Presenti il rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue e il sindaco di Como Alessandro Rapinese.

A luglio del 2013 il collegio per studenti aveva chiuso a causa di un mancato passaggio di consegne nella gestione dello stabile. Poi il passaggio dell’edificio all’Insubria – come detto – nel 2015.

All’inizio dell’anno l’ateneo aveva programmato opere per circa 300mila euro per mettere in funzione la struttura, tenendo anche conto delle nuove normative che impongono l’adeguamento degli impianti. Adottata una politica di risparmio energetico e contenimento dei consumi, in linea con gli obiettivi di efficientamento e sostenibilità dell’università.

La nuova residenza per studenti a Como offrirà 36 posti con sistemazione in camere doppie. Nella struttura sono presenti una cucina, una sala studio e una zona relax. Il collegio ospiterà studenti selezionati attraverso quattro bandi: per alloggio del diritto allo studio, per studenti eccellenti di merito, a tariffa piena (foresteria) e per gli atleti dei collegi sportivi.

Con l’apertura del Collegio Santa Teresa aumentano i posti letto per gli studenti in città. A Como i 36 posti del Santa Teresa ampliano quindi l’offerta della Presentazione, che dal 2016 – dopo un lavoro di restauro e recupero da parte del Politecnico di Milano – è diventata una residenza universitaria che conta 159 posti letto.