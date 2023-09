Si avvicina il ritorno il campo del Como dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Gli azzurri domenica alle 16.15 allo stadio Sinigaglia attendono la Ternana. Per il match con gli umbri è stato designato l’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari. Il fischietto sardo è stato appena promosso alla Can A-B dalla serie C. Finora ha diretto la sfida di Coppa Italia Cosenza-Sassuolo e, in B, la partita Ascoli-Feralpi Salò.

Nel Como sarà difficile vedere in campo l’attaccante Alberto Cerri, ancora fermo dopo la brutta botta alla testa rimediata in allenamento in uno scontro con il danese Oliver Abildgaard. Per quest’ultimo, invece, c’è cauto ottimismo.