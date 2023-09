Il rialzo dei contagi da Covid è confermato anche dai medici di famiglia, considerati “sentinelle” per il monitoraggio della situazione. “Questa ripresa era prevedibile – spiega Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei medici di Como – Ormai ci consideriamo liberi da ogni regola, ma il covid non è scomparso. I casi sono aumentati, anche tra il personale sanitario. Fortunatamente la maggior parte delle persone è vaccinata. Non registriamo più la gravità dell’inizio, ma la situazione non va sottovalutata”.

Nelle scorse settimane, Regione Lombardia ha inviato una nota alle Ats, Asst e Irccs con indicazioni e aggiornamenti per la protezione dei pazienti fragili all’interno delle strutture ospedaliere e delle Rsa.

“La situazione dovrà essere monitorata con l’arrivo dell’inverno e il ritorno dell’influenza – dice Spata – La raccomandazione, per gli over 60 e in particolare per i pazienti fragili, è la vaccinazione a partire da ottobre. Con l’apertura delle scuole, sappiamo bene che i bambini rappresentano i principali vettori del contagio, soprattutto con gli anziani. È necessario mantenere alta l’attenzione”.

E infine un consiglio sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. “Non danno la multa se ci si mette la mascherina – ironizza Spata – La mia raccomandazione è di indossarla nei luoghi affollati e in tutte quelle situazioni in cui è più facile il contagio”.