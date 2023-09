Un ragazzo inglese di 22 anni è stato portato ieri sera intorno alle 23 in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna in seguito ad una caduta in strada da circa due metri di altezza in via IV Novembre a Menaggio. Imponente la macchina dei soccorsi (due ambulanze, un’automedica e in volo si è alzato l’elisoccorso). Ha riportato un trauma cranico, le condizioni sono in miglioramento e nel pomeriggio è stato dimesso dalla Rianimazione. Il giovane si trovava in vacanza sul territorio con alcuni amici che ieri hanno dato immediatamente l’allarme.