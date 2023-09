Como-Milano, guasto a un treno. Ritardi e cancellazioni: il traffico su rotaia a Como è rimasto bloccato. L’ennesima giornata di disagi per i pendolari comaschi diretti a Milano per motivi di studio o lavoro. Attese che hanno sfiorato l’ora, variazioni di percorso e ancora convogli cancellati.

Il motivo un guasto a un treno. Il convoglio 123 partito da Milano e diretto a Como Lago si è fermato nella stazione di Rovellasca Manera. Lo stop del convoglio ha comportato la sospensione della circolazione tra le stazioni di Fino Mornasco e Saronno. Alle 16 in totale erano tredici i treni cancellati e sette i mezzi che hanno variato la partenza o l’arrivo.

Il disagio per l’ennesima mattinata di caos per i viaggiatori e pendolari comaschi è stato segnalato anche sui social: “Sono le 10:20, siamo fermi a Fino Mornasco. Partita da Como Borghi alle 09:20. Trenord dovrebbe vergognarsi. Treno da Como per Milano bloccato per un guasto a Rovellasca. Ci riportano a Como – spiega la cittadina esasperata – Stamattina tra cancellazioni e ritardi non so quante persone non sono riuscite ad arrivare al lavoro o a scuola. È così da mesi, chi risponde?”.

E ancora: “Come al gioco dell’oca, si riparte dal via. L’oca però sono io che sostengo e utilizzo i mezzi pubblici”, scrive un altro utente riferendosi alla mattinata di disagi.

Sul sito di Trenord si legge: “Per rimuovere il treno è necessario un intervento tecnico complesso”. Anche in questo caso sono stati diversi i commenti sui social dei viaggiatori infuriati: “Per la serie la “locomotiva d’Italia”. Un treno si è guastato in una stazione alle 9.10 di questa mattina. Alle 14.47 erano ancora in corso le operazioni per rimuoverlo e ripristinare la linea. Senza parole”.

Le conseguenze del guasto si sono protratte per larga parte della giornata.