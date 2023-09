Scoperto ad Alzate Brianza con 4 grammi di cocaina, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cantù un 51enne della zona, senza fissa dimora. I militari dell’Arma hanno notato l’uomo in atteggiamento sospetto in via XXV Aprile e lo hanno fermato per un controllo, scoprendo la droga. Nella struttura in cui dormiva, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.