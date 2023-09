Furti a ripetizione a Como, nel quartiere di Albate, in particolare nella zona di via al Ronco. Presi di mira appartamenti e negozi, svaligiati dai malviventi. I carabinieri sono impegnati nelle indagini per risalire ai responsabili e accertare se ci sia un collegamento tra i colpi.

L’ultimo furto è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato in un’abitazione in via al Ronco. I ladri, secondo le prime informazioni hanno rubato denaro e oggetti preziosi. I padroni di casa erano presenti, ma solo al risveglio questa mattina si sarebbero resi conto di quanto accaduto.

Un colpo analogo ad altri messi a segno uno dopo l’altro nei giorni scorsi ad Albate. Presi di mira appartamenti e anche negozi. I ladri avrebbero agito sempre nelle ore notturne, rubando denaro e oggetti preziosi. Un’escalation che sta creando preoccupazione e rabbia nel quartiere. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine.

I carabinieri di Albate hanno raccolto le denunce e sono al lavoro da giorni per individuare i responsabili dei furti. L’ipotesi, anche se non ci sono ancora conferme, è che ad agire possano essere sempre gli stessi malviventi. Da chiarire se si tratti di ladri in trasferta da fuori Como. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili per identificare la banda.