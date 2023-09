Camion in fiamme in autostrada, traffico e code verso la Svizzera. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 10.00. Un furgone, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco mentre stava percorrendo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso all’altezza di Fino Mornasco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il camion è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza. Sul luogo sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza e fortunatamente non si registrano ferito.

Pesanti ripercussioni sul traffico in autostrada, che si aggiungono alle code quotidiane causate dal cantiere nella galleria San Fermo, ripartito lunedì scorso con il conseguente restringimento della carreggiata.

Al momento – come detto – non si conoscono le cause dell’incendio che stanno creando lunghe code, in una giornata in cui la situazione già compromessa a causa di un incidente avvenuto sulla A2, in Svizzera che ha creato un blocco della circolazione verso il confine.

L’incidente si è verificato prima della Galleria del Ceneri, dopo Mendrisio. Traffico bloccato, nelle prime ore della mattinata, anche a Como soprattutto in direzione della Svizzera, verso la dogana di Ronago e Ponte Chiasso.