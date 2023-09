Maltempo, Lariana bloccata in entrambe le direzioni all’altezza di Blevio. Situazione critica anche in Altolago e in particolare a Dongo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e la protezione civile.

Nel pomeriggio era annunciata un’allerta meteo. Violenti acquazzoni hanno colpito gran parte del territorio lariano. Pesanti le conseguenze ancora una volta a Blevio. Impraticabile la Lariana, chiusa al traffico.

La polizia locale di Como è presente in piazza Amendola con una pattuglia per la temporanea chiusura di via Torno a causa di una frana nel comune di Blevio. Gli agenti invitano a non intasare la linea del pronto intervento della centrale operativa per richiesta di informazioni ma di lasciarla libera per richieste di urgenza ed emergenza.

Danni anche in Altolago, dove sono segnalate forti criticità, in particolare a Dono. “Sono esondati due valletti – spiega il sindaco Giovanni Muolo – La situazione più difficile è nelle frazioni di San Lorenzo e Meglia. Nel primo caso un’abitazione è stata allagata, c’è oltre un metro d’acqua all’interno. Nel secondo caso ci sono due garage invasi dall’acqua, con le auto sommerse. Ci sono poi detriti e fango sulla strada”.