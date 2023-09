Due comasche in lizza nella gara Under 23 ai Campionati Europei di ciclismo che scattano domani in Olanda. Fanno infatti parte della spedizione azzurra la cabiatese Valentina Basilico e Cristina Tonetti, figlia dell’ex “Pro” di Tavernerio Gianluca, scomparso lo scorso 6 maggio. Le altre ragazze che fanno parte del gruppo Under 23 sono Eleonora Gasparrini, Gaia Realini, Gaia Masetti e Francesca Barale.

“Le scelte sono arrivate dopo una serie di raduni ed appuntamenti nei quali ho avuto diverse conferme: per l’Olanda ho convocato atlete che conosco già molto bene, in ottima forma e pronte per correre questo evento molto importante per noi” ha spiegato il commissario tecnico Paolo Sangalli.

Le competizioni continentali si svolgeranno a Drenthe fino al 24 settembre. Per cinque giorni la provincia olandese accoglierà gli oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio. La corsa delle Under 23 è in calendario venerdì alle 14.30 su un tracciato di 108 chilometri.