Intervento per un incendio in una abitazione di Faido, in Canton Ticino. Le fiamme sono divampate ieri poco dopo le 22, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire. La casa si trova in Strada dala Travèrsa a Cavagnago (frazione di Faido). In breve tempo il fuoco ha interessato l’intero edificio. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i pompieri di Faido e i pompieri di Biasca, che hanno provveduto a domare l’incendio.

Durante le operazioni di soccorso, il proprietario dell’abitazione, un 57enne cittadino svizzero domiciliato nella zona, è stato rinvenuto nei pressi della struttura. Dopo le cure del caso da parte dei soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega è stato trasportato in elicottero all’ospedale. L’uomo ha riportato delle ustioni di una certa gravità agli arti superiori e al viso. La sua vita, spiega la Cantonale, non sarebbe in pericolo. Al momento sono ancora in atto le opere di messa in sicurezza della zona.