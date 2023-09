Impianti sportivi a Como, aggiudicati i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo Gigi Meroni di via Acquanera. Si tratta del primo lotto di interventi per un totale di oltre 400mila euro.

Nei mesi scorsi in Comune a Como erano arrivate 45 offerte di aziende interessate. Il primo lotto dei lavori previsti da Palazzo Cernezzi comprende il rifacimento del campo da calcio e delle torri con i fari per l’illuminazione del terreno di gioco. Il Comune ha deciso di procedere con una procedura negoziata, senza bando. L’assegnazione dei lavori è stata affidata infatti in base al criterio del minor prezzo.

La pubblicazione del bando di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Acquanera era attesa entro la fine del mese di aprile, poi è stato pubblicato a maggio. Di pari passo dovrebbe procedere anche la gara per assegnare i lavori di rifacimento della struttura di via Spartaco.

Restando in ambito sportivo la scorsa settimana sono iniziati i lavori nella palestra di via Giulini a Como. Gli interventi nell’impianto riguardano la sistemazione di porte, l’allargamento di alcuni passaggi e la creazione di un altro accesso verso l’esterno. Nei mesi scorsi la giunta comasca aveva stanziato 200mila euro, per i costi di progettazione di adeguamento alla prevenzione incendi, coordinamento della sicurezza e predisposizione della documentazione necessaria per l’ottenimento della segnalazione certificata di inizio attività.