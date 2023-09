Un arbitro internazionale per la gara fra Cittadella e Como. Per il match in terra veneta è stato infatti designato Marco Di Bello di Brindisi. Il fischietto pugliese è reduce da qualche turno di stop dopo gli errori commessi nella partita di serie A fra Bologna e Juventus. Il ritorno in campo in B proprio nel match che i lariani disputano domenica alle 16.15.

Como reduce da due vittorie consecutive, in trasferta con lo Spezia e in casa contro la Ternana. I lariani sono all’ottavo posto in classifica con 7 punti. Uno in meno dei veneti, che arrivano dall’affermazione allo stadio Marassi per 2-1 contro la Sampdoria.

Dopo quello del prossimo weekend, in B è previsto un turno infrasettimanale: mercoledì 27 settembre al Sinigaglia alle 20.30 sarà ospite la Sampdoria. Biglietti già in vendita con una serie di limitazioni per i tifosi della formazione blucerchiata.

Nella squadra lariana rimane ancora in dubbio il bomber Alberto Cerri, che sta recuperando dopo un incidente in allenamento, un violento colpo con la testa con il danese Oliver Abildgaard. E’ invece sulla via del completo recupero Daniele Baselli, che è stato convocato per il match con la Ternana anche se alla fine si è poi accomodato in tribuna.

In B è intanto saltata la prima panchina. Alla Cremonese è stato congedato Davide Ballardini. Al suo posto è stato chiamato Giovanni Stroppa.