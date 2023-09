Trofei nel ricordo di personaggi scomparsi dell’automobilismo sportivo comasco. Al Rally Aci Como Villa d’Este 2023 non mancherà il consueto tributo per Paolo Brenna, Enrico Manzoni e Christian Bianchi.

Paolo Brenna è stato per anni una delle anime organizzative del rally comasco, responsabile della sicurezza. Nel terzo memorial a lui intitolato – si è spento nel novembre 2020 – Aci Como gli dedica un premio speciale, riservato all’equipaggio autore del miglior tempo in Val Cavargna.

Enrico Manzoni è stato sindaco di Lanzo d’Intelvi, consigliere provinciale e organizzatore di eventi motoristici. Manzoni verrà ricordato dalle figlie Daniela e Maria Elena, che premieranno la miglior donna all’arrivo del rally, oltre al miglior navigatore e il miglior pilota della Valle d’Intelvi.

In collaborazione con la scuderia Bluthunder, verrà messo in palio il 7° Memorial Christian Bianchi, pilota vincitore del campionato sociale piloti Aci Como 2012, anno della sua scomparsa in un incidente in moto. Christian correva in classe N2. Il Trofeo a lui dedicato andrà all’equipaggio proprio di N2 che segnerà il miglior tempo nella prova di Sormano.

La gara andrà in scena venerdì e sabato sulle strade lariane con partenza e arrivo in piazza Cavour a Como, riordini e assistenza a Lariofiere e prove speciali tra Val Cavargna e Triangolo Lariano. Le fasi salienti saranno in diretta su Espansione Tv. Di fatto l’evento è già partito. Queste, infatti, sono ore di distribuzione radar ai concorrenti e di ricognizioni sulle prove speciali.

Paolo Brenna