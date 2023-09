“Blevio chiede aiuto, Turate chiede aiuto: Fontana venga in visita in provincia di Como per rendersi conto che il cambiamento climatico è una realtà tangibile e un rischio per le nostre comunità”: è l’appello lanciato al governatore lombardo da Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico.

La richiesta riguarda due tra i comuni comaschi maggiormente danneggiati dagli episodi di maltempo degli ultimi mesi. Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, proprio nei giorni scorsi è tornato a chiedere un aiuto concreto alla Regione e al governo per la ricostruzione del paese dopo le forti grandinate e i nubifragi di luglio. Qui, i danni ai soli edifici comunali ammonterebbero a 3 milioni di euro, quelli alle abitazioni dei privati a quasi 200 milioni. A Blevio, invece, sulla sponda orientale del Lario, le piogge intense di lunedì scorso hanno provocato ulteriori danni per circa un milione di euro.

“Basta negazionismi e basta assenze da parte della Regione. – dice Orsenigo – Servono investimenti sulla prevenzione, una gestione efficace dei fondi e un taglio alla burocrazia. Il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico sono una dolorosa realtà per gli abitanti di Blevio che vivono nella paura a ogni temporale. Lo sono anche per gli abitanti di Turate che da mesi aspettano qualche forma di supporto regionale per intervenire sulle loro abitazioni devastate dalla grandine di quest’estate. In un futuro fatto di eventi meteorologici sempre più estremi e improvvisi, – conclude il consigliere dem – l’impegno a finanziare la messa in sicurezza del territorio, a intervenire sulle proprietà pubbliche e private danneggiate e gestire in maniera efficiente le risorse deve essere centrale. È in gioco il futuro e il benessere di intere comunità”.