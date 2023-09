Nuova sfida con una “big” per l’arbitro comasco Andrea Colombo. Il direttore di gara lariano è stato infatti chiamato per la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la quinta giornata di serie A, che si disputa sabato alle 18 allo stadio di Reggio Emilia. In questa stagione Colombo è già stato designato per Inter-Monza e Napoli-Lazio e ha fatto da quarto ufficiale anche a gare valide per le coppe europee. E proprio con il ruolo di quarto ufficiale, l’altro arbitro comasco Mattia Caldera sarà impegnato nel prossimo turno di serie B per il match tra Spezia e Reggiana.