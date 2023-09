Impianto sportivo di via Spartaco. Dopo l’impianto sportivo Gigi Meroni di via Acquanera il Comune aggiudica anche il primo lotto di interventi di via Spartaco. Il valore dell’appalto è di 720mila euro. Nei mesi scorsi sono arrivate 52 offerte per i lavori di riqualificazione.

Come detto gli interventi riguardano il primo lotto di lavori per la sistemazione della struttura. In particolare il progetto prevede il rifacimento del campo da calcio, della palazzina degli spogliatoi, una sala riunioni e una piccola zona ristoro. All’esterno campi per le attività sportive. Anche in questo caso – come accaduto per l’aggiudicazione di via Acquanera – l’amministrazione ha previsto una procedura negoziata, senza bando, con la consultazione di almeno cinque operatori economici.

L’intervento è stato quindi assegnato all’impresa che ha fatto l’offerta con il costo più basso.

Nelle scorse ore intanto la giunta aveva assegnato anche i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo Gigi Meroni di via Acquanera. In questo caso il primo lotto dei lavori previsti da Palazzo Cernezzi comprende il rifacimento del campo da calcio e delle torri con i fari per l’illuminazione del terreno di gioco.