Troppi conducenti di mezzi a due ruote senza casco in Svizzera. Ma i ticinesi si mostrano, in percentuale, i più disciplinati. La segnalazione arriva da una ricerca del Touring Club. Per sapere quanti veicoli a due ruote circolano senza casco, 18 sezioni del Tcs hanno effettuato 44 conteggi in tutta la Svizzera nel corso della primavera 2023, in diversi orari della giornata e in vari luoghi. In questo modo, è stato possibile osservare 3.123 mezzi tra biciclette, e-bike (con limite di velocità a 25 o a 45 km/h), scooter elettrici con pedali (con limite di velocità a 25 km/h) o senza (20 km/h) e monopattini elettrici.

Tra i veicoli a due ruote osservati, il Touring Club ha riscontrato che il 46% dei ciclisti in sella alle 2.013 biciclette conteggiate indossava il casco, ovvero quasi una persona su due. I conducenti delle 749 e-bike con limite di velocità a 25 km/h osservate indossavano in gran parte il casco, raggiungendo una percentuale del 68%. La situazione è analoga tra gli scooter elettrici, con una percentuale del 61%. Si tratta di tre categorie per le quali l’uso del casco è raccomandato ma non obbligatorio. Il casco è facoltativo anche per i monopattini elettrici, che registrano una tendenza inversa rispetto alle biciclette, alle e-bike e agli scooter elettrici. Tra i monopattini osservati dal Tcs, infatti, solo il 14% dei conducenti lo portava. L’uso del casco, inoltre, è obbligatorio per chi guida e-bike veloci con limite di velocità a 45 km/h, ma l’8% dei conducenti osservati dal Tcs non rispettava questa norma.

Nei Cantoni

A livello regionale, l’uso del casco tra i conducenti in sella a una bicicletta appare più elevato in Ticino, dove si registra un 72% rispetto al 52% della Svizzera francese e al 43% della Svizzera tedesca. Gli svizzeri tedeschi sono quelli che rispettano meno anche l’obbligo del casco sulle e-bike veloci, con un 12% di infrazioni. La tendenza si inverte se si guarda ai monopattini elettrici, con un 25% di svizzeri tedeschi provvisti di casco contro il 7% nella Svizzera francese e nessuno in Ticino. In totale, considerando tutte le modalità di guida e indipendentemente dall’obbligo, solo il 50% dei germanofoni indossa il casco, contro il 53% dei francofoni e il 64% dei ticinesi.