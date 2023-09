Non è una vigilia molto serena per il Como, atteso dalla gara di domenica in trasferta sul campo del Cittadella. Nella tradizionale conferenza stampa di presentazione dell’incontro, mister Moreno Longo non ha infatti portato buone notizie. Infortuni di giocatori importanti mettono in apprensione l’allenatore della formazione lariana.

Per problemi fisici è infatti in forte dubbio Ben Lhassine Konè, l’uomo più in forma della compagine azzurra, decisivo nella vittoria interna dello scorso weekend contro la Ternana. Sarà difficile vedere in campo, con il suo talento, anche Moutir Chajia.

Due pedine importanti, che si aggiungono ad Alberto Cerri. L’attaccante è ancora fermo dopo il brutto colpo alla testa rimediato in allenamento in uno scontro con Oliver Abildgaard.

Una trasferta che non nasce sotto le migliori premesse, ma allo stesso tempo il morale della truppa azzurra è buono, dopo le due affermazioni contro Spezia, in trasferta e Ternana, al Sinigaglia. Il Cittadella dal canto suo, sarà comunque un avversario determinato, soprattutto dopo la vittoria nell’ultimo turno in posticipo a Genova con la Sampdoria.

E proprio la Sampdoria sarà l’avversaria del Como nel turno successivo, infrasettimanale, nella sfida in calendario il 27 settembre alle 20.30 al Sinigaglia. Il 1° ottobre la squadra di Longo sarà in trasferta a Bari. Il ritorno sul Lario domenica 8 ottobre alle 16.15 con la Cremonese.