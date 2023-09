Il Natale a Como avrà anche la giostra dei cavalli. Il Comune ha integrato il documento che prevede la manifestazione precisando che ci sarà la giostra per i bambini. Non sarà in piazza Volta ma in piazza Verdi, davanti al Teatro Sociale. La manifestazione si svolgerà dal 26 novembre al 7 gennaio.

L’attrazione si aggiunge al mercatino che inizialmente non era previsto ma che poi in un secondo momento è stato inserito nell’evento con un massimo di 25 casette in piazza Perretta più altre tre – destinate alle associazioni – in piazza Grimoldi.

Sin da subito, invece, si è chiarito che la pista del ghiaccio ci sarà e sarà in piazza Cavour. Due le offerte che erano arrivate a Palazzo Cernezzi, una quella che ha ottenuto il via libera dell’apposita commissione.

Nei documenti si legge che la pista in occasione del Natale 2023 – e con opzione anche per l’anno successivo – dovrà essere larga al massimo 26 metri per lato – minimo 22 metri – e che dovrà prevedere un albero con decorazioni natalizie al centro.

Inoltre dovrà essere lo stesso gestore ad occuparsi anche dello spettacolo dei fuochi d’artificio per la notte di Capodanno della durata di almeno 20 minuti.

Il Comune nelle scorse settimane ha pubblicato l’avviso per la sponsorizzazione tecnica dell’albero di Natale. Dovrà essere un abete naturale tra i 10 e i 15 metri di altezza addobbato in modo elegante adeguato al contesto monumentale di pregio della location, piazza Duomo. No a bocce brandizzate. Il progetto prevede l’allestimento, gli adempimenti di sicurezza e le certificazioni necessarie. Non solo l’abete nell’avviso si parla anche di installazioni artistiche nelle principali vie e piazze del centro storico e di alcune circoscrizioni.