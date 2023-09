Ieri sera la partenza da piazza Cavour e le prime prove speciali in Val Cavargna. Oggi l’epilogo della gara con i tratti nel Triangolo Lariano in diretta su Espansione Tv. Gli appassionati di automobilismo sono pronti a vivere le fasi decisive della 42esima edizione del Rally Villa d’Este-Aci Como. In programma quattro tratti cronometrati.

Il sesto atto del Campionato Italiano Rally Asfalto si è rivelato subito spettacolare e non sono mancati i colpi di scena. Ad illuminare la scena tra gli oltre 90 equipaggi partiti dal centro di Como è stato Corrado Pinzano, in coppia con Mauro Turati sulla Volkswagen Polo Rally2, assoluto dominatore sulla “Val Cavargna”. Il biellese ha piazzato un tempo mostruoso in 16’28.2 con un distacco di oltre 18’’ su tutti gli avversari.

Poco prima era invece arrivato il primo clamoroso fatto inatteso, quando Luca Rossetti e Manuel Fenoli, i più veloci in avvio grazie al successo sulla prova più breve “Grandola”, chiusa con 3”3 proprio su Pinzano-Turati e dalla quale sono usciti con un problema alla fanaliera, successivamente sono stati costretti al ritiro per noie all’impianto elettrico della loro Hyundai i20 Rally2. Corrado Pinzano quindi non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha spinto nel tratto di chiusura, scavando il solco tra sé e gli inseguitori.

Le condizioni complesse hanno già messo in difficoltà gli altri equipaggi, compreso il padrone di casa Corrado Fontana – con Nicola Arena su Hyundai i20 Wrc – incappato in un lungo sotto la pioggia nell’ultimo tornante della prima prova, dove ha lasciato qualche secondo di troppo. Il lariano si è ripreso con il secondo miglior tempo nella speciale successiva, conclusa a 18”7 da Pinzano, che gli ha permesso di chiudere la giornata in terza posizione assoluta a 26.3’’ dal vertice.

Tra i due, al secondo posto con 9 decimi in meno rispetto a Fontana, si è piazzato il leader del campionato Stefano Albertini, nella coppia tutta bresciana con Danilo Fappani sulla Skoda Fabia Rally2, rimasto cauto in questo avvio ostico per le condizioni meteo.

Più staccati tutti gli altri, tra i quali hanno iniziato a mettersi in evidenza i migliori equipaggi in corsa per l’ultimo round della Coppa Rally di 2a Zona Aci Sport. Tra questi ha avuto la meglio nella prima fase il varesino e comasco d’adozione Andrea Spataro, con Alessia Muffolini sul sedile di destra della Volkswagen Polo Rally2, quarto assoluto ma con qualche rammarico per non essere riuscito a dare il massimo sulla speciale più lunga.

Problemi alla wastegate della Skoda hanno compromesso la prestazione di Giuseppe Testa e Nicolò Lazzarini, attardati di oltre 50’’ al rientro per la pausa notturna. Sesta posizione ad oltre 1’ per l’esperto pilota di casa Felice Re, navigato da Mara Bariani su Skoda, seguito dal vicentino Paolo Menegatti con Nicola Rutigliano e dal giovane varesotto Riccardo Pederzani, il miglior Under25 in gara con Edoardo Brovelli su VW Polo. A completare le prime dieci posizioni assolute le Skoda del valtellinese Manuel Bracchi con Daniela Fancoli e del comasco Maurizio Mauri con Davide Bozzo.

Tra le parentesi negative di questa prima parte di gara da segnalare l’uscita di strada, senza conseguenze per l’equipaggio, del varesino Gio Dipalma e “Cobra” sulla Skoda, molto attesi e arrivati a Como come leader della Coppa di Zona. Una toccata invece ha messo fuori dai giochi l’ex presidente del Calcio Como Pietro Porro con Alberto Contini su Toyota Yaris N5, come il veronese Denis Vigliaturo, con Ermanno Corradini su Renault Clio Super 1600, uscito in avvio della “Val Cavargna”. Quest’ultimo incidente ha provocato anche la momentanea interruzione della speciale.

Questa mattina l’uscita dal riordino di Erba sarà poco dopo le 10. Gli equipaggi affronteranno prima la prova “Sormano”, alle 10.48, poi la “Bellagio”, alle 11.52. Percorsi che saranno ripetuti alle 15.44 e alle 16.48.

Etv ha previsto collegamenti dalle 10.30, al mattino, e alle 15.30, al pomeriggio, per mostrare i passaggi dei concorrenti nel Triangolo Lariano. Ci saranno anche interviste, aggiornamenti, approfondimenti e la proclamazione dell’equipaggio vincitore.

Non soltanto. I telespettatori potranno seguire in diretta anche la cerimonia di premiazione, prevista dopo le 18, ancora in piazza Cavour a Como.