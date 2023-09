Dopo l’assemblea pubblica di lunedì 18 settembre nella sede dell’Istituto Comprensivo Como Nord sulla scelta dell’Amministrazione Comunale di chiudere la Scuola dell’Infanzia di Ponte Chiasso e il trasferimento della Scuola Secondaria di primo grado di Sagnino nella scuola Primaria di via Mognano, avviata oggi a Sagnino, in via Segantini, una raccolta firme per dire NO alla chiusura e al trasferimento.

Numerosi i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa. Iniziativa organizzata dall’ex consigliere comunale nonché voce del quartiere Vittorio Mottola che ha annunciato inoltre che lunedì sera una delegazione di cittadini parteciperà alla seduta del consiglio comunale. I genitori avevano già chiesto di ripensare alla chiusura e avevano proposto il trasferimento della scuola dell’infanzia nella sede della primaria di via Brogeda a Ponte Chiasso dove ci sarebbero spazi e aule per accogliere i bambini. Temi al centro della raccolta firme il cui oggetto è “I bambini e le bambine non sono numeri, tuteliamo le scuole di periferia”.

La raccolta firme proseguirà anche nei prossimi giorni.

L’amministrazione al momento non sembra intenzionata a compiere passi indietro.