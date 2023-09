Non c’è pace sulla A9. Dopo i disagi nei giorni feriali non c’è tregua neppure nei weekend. Quella di oggi è un’altra domenica da dimenticare per il traffico sull’autostrada in direzione Svizzera. Il sito di Autostrade per l’Italia segnala coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per i ben noti lavori. Veicoli a passo d’uomo anche per chi, decidendo di bypassare il cantiere, sfocia sulla viabilità ordinaria. La via Per San Fermo in direzione Como e poi proseguendo nella zona di Monte Olimpino, in via Bellinzona, rallentamenti per l’intera giornata. Tempi di percorrenza allungati per chi doveva varcare il confine. Complice il bel tempo il traffico di giornata unito, probabilmente, ancora agli ultimi rientri dalle vacanze ha reso difficili gli spostamenti. In una giornata peraltro in cui a Como era prevista la sfilata del Palio del Baradello che attira numerose persone in centro.