Tre come le vittorie consecutive del Como, tre come le reti segnate nella trasferta di Cittadella. Nuovo exploit della squadra di mister Moreno Longo. Successo per 3-0 degli azzurri nella gara disputata allo stadio Tombolato. In classifica il Como è ora al quinto posto con 10 punti, alla pari con il Palermo. Mercoledì alle 20.30 turno infrasettimanale casalingo con la Sampdoria, che ha pareggiato in trasferta (1-1) a Parma.

Un match iniziato bene per i lariani, in vantaggio poco dopo il primo minuto grazie ad una rete di Nicholas Ioannou, ben servito da Alessio Iovine. Pregevole il raddoppio di Patrick Cutrone (con esultanza dedicata al figlio in arrivo) al 32′. L’attaccante si è liberato in area in mezzo ai difensori che lo marcavano stretto e ha insaccato di precisione. Al 50′ lo stesso Cutrone ha di fatto chiuso definitivamente la gara con la sua seconda realizzazione, ben servito a centro area da Ioannou.

I risultati della sesta giornata

Bari-Catanzaro 2-2, Brescia-Venezia 0-0, Cittadella-Como 0-3, Cremonese-Ascoli 2-2, FeralpiSalò-Pisa 0-1, Modena-Lecco 0-0, Palermo-Cosenza 0-1, Parma-Sampdoria 1-1, Spezia-Reggiana 1-2, Ternana-SudTirol 1-1

La classifica

Parma 14 punti, Venezia 12, Modena e Catanzaro 11, Como e Palermo 10, SudTirol 9, Cittadella, Cosenza e Bari 8, Pisa, Brescia e Cremonese 7, Reggiana 6, Ascoli 4, Sampdoria 3, Ternana 2, Lecco, Spezia e FeralpiSalò 1

Il prossimo turno, settima giornata

Martedì 26 settembre ore 18.15. Lecco-FeralpiSalò, Cosenza-Cremonese. Ore 20.30 Ascoli-Ternana, Reggiana-Pisa, SudTirol-Modena, Spezia-Brescia, Venezia-Palermo

Mercoledì 27 settembre ore 20.30. Catanzaro-Cittadella, Parma-Bari, Como-Sampdoria