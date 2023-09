Prosegue l’incubo traffico sulla A9. Dopo un weekend da dimenticare sull’autostrada in direzione Svizzera, anche l’inizio settimana è stato complicato, con veicoli a passo d’uomo tra Como Centro e Como Monte Olimpino e traffico in tilt anche sulla viabilità ordinaria. Sono molti, infatti, gli automobilisti che cercano di bypassare il cantiere andando a incolonnarsi lungo le principali direttrici cittadine. Questa mattina forti rallentamenti si sono verificati su viale Innocenzo e le vie limitrofe.

La situazione difficilmente migliorerà nei prossimi giorni, quando, per agevolare i lavori nelle gallerie, verranno effettuate anche delle chiusure notturne: dalle 22 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 settembre e, negli stessi orari, le notti di sabato 30 settembre e di domenica 1 ottobre, sarà infatti chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso il confine itali-svizzero.

Tutti i veicoli, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate: in questo caso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, i veicoli leggeri dovranno utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.