Como-Milano, guasto a un treno e circolazione in tilt. Ritardi, cancellazioni e modifiche di percorso. La dura vita dei pendolari costretti per ragioni di lavoro e studio a viaggiare sui treni. “Sono pronto al dialogo e al confronto con i viaggiatori”, assicura l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. “Se accade un guasto o altro disservizio Regione non può intervenire ma quello che possiamo fare è lavorare su una comunicazione tempestiva ed efficace in modo tale da raggiungere il prima possibile l’utenza per avvisarla del problema”.

Nulla di fatto dunque – almeno nell’immediato – per sanare la situazione che riguarda i disagi quotidiani vissuti dai pendolari che da tempo chiedono risposte a Regione. Problemi per i pendolari che viaggiano da Como a Milano, tra cui anche numerosi studenti del territorio, e anche per chi si sposta sulla direttrice che collega Chiasso-Como-Milano-Rho.

E intanto oggi l’ennesima mattinata di passione per i viaggiatori a causa di un guasto all’infrastruttura tra le stazioni di Como Camerlata e di Cucciago che ha provocato diversi rallentamenti e cancellazioni sulla linea ferroviaria a partire dalle 8.30. Necessario l’arrivo dei tecnici per regolare la circolazione rimasta bloccata. Numerosi i convogli che sono stati cancellati. Ritardi, sospensioni e variazioni di percorso si sono verificate anche sulla tratta che collega Chiasso-Como-Milano-Rho. “La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità, in seguito al recupero del treno rimasto fermo in linea che è stato condotto in deposito per un intervento di manutenzione. Sono possibili ulteriori ritardi e variazioni di percorso”, è il messaggio comparso in mattinata sul sito di Trenord.

L’unica, magra, consolazione per i pendolari è lo sconto sull’abbonamento mensile di ottobre a fronte di un servizio che a luglio scorso ha fatto registrare problemi. Numerose le direttrici che rientrano nell’elenco, tra queste anche quelle che coinvolgono i pendolari comaschi: la Chiasso – Como – Monza – Milano, la Como – Saronno – Milano, la Asso – Seveso – Milano e la Mariano/Camnago – Seveso – Milano.