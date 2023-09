A cent’anni dalla sua inaugurazione, l’autostrada A8, nota anche come Autostrada dei Laghi perché collega Milano a Varese con il lago Maggiore e a Como con il Lario, si allarga e diventa la prima in Italia ad avere cinque corsie per senso di marcia.

Per il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Laddove si migliorino le infrastrutture non possono che esserci degli effetti benefici per i territori. Quantomeno in termini di risparmio di tempo, di maggior fluidità e quindi minori code. Credo che questa che è l’autostrada più frequentata d’Italia abbia bisogno di continui miglioramenti e di continui interventi per fare in modo che la circolazione sia migliore”.

E mentre la situazione sulla A8 è in continuo miglioramento, i lavori sulla A9 Lainate – Como – Chiasso sembrano non avere fine e continuano a tenere in scacco la città di Como, con gli automobilisti che, cercando di evitare i cantieri, si riversano sulle principali arterie cittadine ritrovandosi in colonna anche lì.

L’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha così commentato la situazione: “Due sono le attività che stiamo facendo: una è l’adeguamento alla normativa antincendio, la seconda è quella relativa all’ammodernamento delle infrastrutture. Per far bene questo lavoro dovremmo chiudere completamente l’infrastruttura, ma questo non è fattibile. Mantenendo aperta la tratta, ci vorranno ancora dei mesi prima che i lavori vengano conclusi, ma non possiamo non fare l’ammodernamento della rete”.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha voluto rassicurare così i comaschi: “Stiamo lavorando al fianco dei privati perché lavorino presto e bene”.