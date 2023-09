Logica la soddisfazione per Moreno Longo, allenatore del Como, per la vittoria della sua squadra. Gli azzurri si sono imposti con autorevolezza per 3-0 sul campo del Cittadella. “La squadra ha disputato un’ottima partita su un campo sempre ostico. Il Cittadella rimane un avversario difficile, ma i ragazzi si sono calati in questa partita con il giusto spirito, sono scesi in campo con grande convinzione e hanno portato a casa un successo meritato, importante per la classifica. I 10 punti in cinque match sono un ottimo percorso, ma siamo soltanto all’inizio”.

“Dobbiamo guardare alla crescita e al percorso che la squadra sta facendo” ha aggiunto Longo. “Abbiamo fatto passi importanti nello stare in campo, per atteggiamento, solidità e per trovato soluzioni offensive efficaci: potevamo far male ogni volta che ripartivamo. Tutto ciò ci ha soddisfatto e ci dà morale per continuare”.

Parole di elogio per tutto il gruppo: “I ragazzi hanno avuto grandi meriti, hanno lavorato bene durante la settimana, hanno mostrato miglioramenti che sono stati bravi a trasferire in campo. Non è una cosa scontata. Ora dobbiamo recuperare e cercare la strategia migliore per affrontare la Sampdoria mercoledì sera. C’è grande entusiasmo e noi dobbiamo alimentarlo con prestazioni, impegno, coraggio, identità, carattere. Non dobbiamo mai mollare”.

E ora quali possono essere gli obiettivi di questo Como, che è salito nella parte alta della classifica? “Dobbiamo essere equilibrati – conclude Longo – L’ambizione è quella dei playoff, noi dobbiamo puntare sempre in alto, ragionando con umiltà, conquistando le cose passo dopo passo. In questo campionato quando molli di un centimetro ti presentano sempre il conto. Questo è un buon viatico, però dobbiamo continuare e non adagiarci. L’unica ricetta è non mollare o offrire prestazioni come quella di oggi”.