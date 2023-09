Non passa giorno che non si registrino disservizi per i pendolari che si spostano tra Como e Milano in treno. Oggi i problemi tecnici hanno riguardato non un convoglio ma un passaggio a livello. Quello di Como Borghi e quindi la linea Como Lago-Milano Cadorna. Il problema si è verificato tra le 14 e le 14,30. A cascata i mezzi hanno subito ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso. A questo si aggiunge che con le sbarre abbassate ancor più rispetto al solito si sono create lunghe code di auto in coda in città in viale Battisti in particolare.

Sul sito di Trenord sono state segnalate le modifiche alla circolazione ferroviaria.

Il treno delle 14.46 in partenza da Como Lago ha totalizzato 23 minuti di ritardo. Quello delle 14,13 proveniente da Milano Cadorna ha terminato il viaggio a Camerlata. Per il guasto sono stati cancellati anche i treni 155 e il 166 rispettivamente il 15,43 in partenza da Milano e il 17,16 da Como Lago non saranno effettuati.