Incendio in pieno centro città, in piazza Duomo a Como. L’allarme intorno alle 9 lanciato da alcuni passanti. Da quanto si apprende un uomo ha perso la vita nel rogo mentre una donna disabile è stata messa in salvo dai vigili del fuoco.

Ingente mobilitazione tra soccorsi e forze dell’ordine. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

La colonna di fumo questa mattina era visibile a distanza. Grande dispiegamento delle forze dell’ordine, polizia, carabinieri, la locale di Como e ovviamente i soccorsi del 118 per le cure necessarie alla donna. La piazza al momento è recintata anche per consentire rilievi e indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Per mettere in sicurezza la zona è stata sospesa l’erogazione dell’energia elettrica in diverse attività che si affacciano sulla piazza. Alcuni edifici sono stati evacuati in via precauzionale.