Il Rally Villa d’Este-Aci Como è ormai in archivio. Lo scorso settimana sulle strade del Lario è andata in scena la gara valida per il Tricolore Asfalto, vinta da Corrado Pinzano e Mauro Turati. Evento seguito da migliaia di appassionati a bordo strada e nelle dirette di Espansione Tv.

Ma l’autunno sarà molto intenso per chi ama l’automobilismo. A pochi passi da Como, proprio nel prossimo fine settimana, si disputa il Rally del Ticino. Venerdì 29 settembre la partenza da Chiasso alle 20.30 e arrivo a Mendrisio il giorno successivo alle 18.30. Previste in totale sei prove speciali. Iscritti numerosi equipaggi comaschi e lombardi, con piloti che tra l’altro hanno corso sul Lario lo scorso fine settimana. Nell’elenco spiccano, tra gli altri, Simone Miele, Kevin Gilardoni, Gianluca Luchi, Attilio Martinelli, Mattia Soldati e Filippo Pensotti.

Dopo anni di stop domenica 15 ottobre torna in provincia di Varese una “classica” dell’automobilismo lombardo, lo Slalom Luino-Montegrino.

Il calendario regionale delle corse su strada prosegue nel weekend del 22 ottobre con il Rallyday del Sebino (provincia di Bergamo) e, il 12 novembre, con lo Special rally Circuit by Vedovati Corse all’autodromo di Monza.

La chiusura sarà ancora sulle pista brianzola con il Rally di Monza, gara che nel 2020 e 2021 ha fatto parte del Mondiale Wrc. Nel 2022 l’evento sarà valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per Campionato Italiano Rally Terra. Appuntamento all’1 e 2 dicembre: 78,94 chilometri su 10 prove speciali aspettano i protagonisti, che dovranno affrontare i veloci tratti di pista e i tecnici sterrati nel Parco di Monza in un percorso che prevede il 44% di asfalto e il 56% di sterrato.

Saranno 100 gli equipaggi al via del gran Finale delle serie tricolori con le iscrizioni aperte dal 30 ottobre 2023 sino al 22 novembre e una selezione che prevederà un parametro cronologico in caso di richieste che supereranno il numero massimo di equipaggi iscritti. Il via, venerdì 1 dicembre, verrà dato sul rettilineo di partenza del tempio della velocità prima di entrare nella Power Stage “Monza 1” di 2,53 chilometri. Nella prima giornata altre tre prove speciali: Junior 1, Serraglio 1 e Serraglio 2 per un totale di 36,10 km. Sabato la PS5 Roggia 1 aprirà la giornata, seguita dalla Roggia 2, Junior 2, Monza 2, Junior 3 e Monza 3 che chiuderà la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally e del Tricolore Terra.

L’ingresso sarà gratuito, con parcheggio a pagamento e accesso libero al paddock dell’Autodromo Nazionale Monza che si trasformerà nel parco Assistenza del rally di Monza 2023.