Vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid, a ottobre si darà il via alle somministrazioni in Lombardia.

Per quanto riguarda l’antinfluenzale, attualmente – come comunica la Direzione Generale Welfare della Regione – sono già presenti nei magazzini regionali 1 milione e 200mila dosi. Il 1° ottobre è prevista l’apertura della campagna vaccinale con circa 4mila posti disponibili per le categorie indicate. Da lunedì 2 ottobre saranno avviate le somministrazioni nelle strutture ospedaliere per operatori sanitari, donne in gravidanza, pazienti cronici e per gli ospiti delle Rsa e delle strutture sociosanitarie. Dal 9 ottobre anche i medici di famiglia e i pediatri aderenti inizieranno ad effettuare le vaccinazioni per le categorie per le quali la somministrazione è raccomandata e gratuita. I medici procederanno secondo tempi e modalità definiti autonomamente. Dal 16 ottobre le vaccinazioni potranno essere somministrate anche nelle farmacie aderenti e dal 23 nei centri vaccinali e nelle case di comunità del territorio.

Per il vaccino anti-Covid, invece, per la Lombardia è prevista la fornitura di circa 800mila dosi Pfizer per il periodo dal 2 ottobre al 30 novembre. Questa settimana verranno consegnate 97.920 dosi di vaccino per adulti, 9.600 per bambini dai 5 agli 11 anni, 4.800 per bambini dai 6 mesi ai 4 anni. Le indicazioni sui destinatari della vaccinazione vengono date dal Ministero della Salute. “L’obiettivo della campagna nazionale – si legge in una nota sul sito del Ministero – è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari e sociosanitari”.