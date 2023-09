Un treno, senza passeggeri a bordo, deraglia in fase di manovra mentre stava raggiungendo il binario da dove doveva partire. E’ accaduto alla stazione Cadorna di Milano. A bordo, come conferma Trenord, c’era il solo macchinista. Nessuno è rimasto ferito. In base a quanto è stato possibile ricostruire a poche decine di metri dall’ingresso in stazione l’ultima carrozza è uscita dai binari rimanendo però agganciata al resto del convoglio. Il treno era in fase di manovra per poi iniziare il servizio proprio lungo la linea Milano-Como Lago. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione ferroviaria con ritardi medi di 20 minuti e cancellazioni. L’incidente è avvenuto alle ore 13 e intorno alle 15 sono tornati utilizzabili i quattro binari che in un primo momento non erano in servizio per accertamenti. Tra le cancellazioni principali: i collegamenti Cadorna- Saronno tra le 13 e le 18. Ma non sono mancate ripercussioni e sospensioni anche sulla linea Milano Cadorna-Asso e sulla linea Milano Cadorna- Como Lago. Polfer, polizia scientifica e tecnici stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente dopo aver svolto i rilievi.

I disagi registrati ieri

La giornata odierna si somma alle difficoltà che ormai quotidianamente si registrano. Ieri un guasto al passaggio a livello di Como Borghi ha creato a cascata doppi problemi: ai pendolari che erano sui mezzi e agli automobilisti che sono rimasti incolonnati nel traffico cittadino causato dai tempi lunghi del passaggio a livello.

Sciopero del trasporto pubblico rinviato



E sul fronte del trasporto pubblico era stata indetta per venerdì 29 settembre una nuova giornata (24 ore) di stop, poi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva precettato e ridotto la fascia oraria, l’Usb in una nota ha replicato “Non bastano 4 ore ai lavoratori per rivendicare i propri diritti” e spostato lo sciopero al 9 ottobre riproponendolo per l’intera giornata.