Il 27 settembre 1853 in via Vitani a Como, la beata madre Giovannina Franchi apriva la Pia Casa delle Sorelle Infermiere di Carità conosciute oggi come Suore Infermiere dell’Addolorata o Suore di Valduce. L’apertura avvenne nel silenzio e senza clamore, come per le opere di Dio. Era un piccolo gruppo di donne che aveva scelto di lasciare tutto per dedicarsi al servizio e all’accoglienza dei malati, dei poveri, degli emarginati, di quelli che la città “perbene” preferiva ignorare.

Oggi, 170 anni dopo, le suore di Valduce celebrano l’anniversario con una messa alle 15.30 in Duomo, officiata dal vescovo di Como cardinale Oscar Cantoni.

Seguirà una visita in via Vitani, dove la beata Giovannina Franchi ha iniziato l’opera di carità per i sofferenti