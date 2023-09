Una corsa saltata per tutta la scorsa settimana e ancora in questi giorni, che lascia a piedi decine di ragazzi all’uscita da scuola. È l’ennesima segnalazione di disservizi subiti dagli utenti di Asf Autolinee, che questa volta riguarda la linea C60 Como-Bregnano. “La corsa che ferma a Minoprio alle 16.58 – scrive una mamma – e che raccoglie i ragazzi che escono dall’istituto Agrario in direzione Como è saltata sia martedì che mercoledì, oltre che tutta la scorsa settimana. Ricordo che i ragazzi sono a scuola dalle 8”.

L’azienda, contattata, parla di “problemi operativi” e della “carenza di autisti” che attanaglia il settore da tempo. “Molti sono in malattia – spiegano – Stiamo facendo il possibile per cercare di offrire un buon servizio, ma i problemi ci sono, è innegabile. Il consiglio è quello di scaricare il Qrcode presente ad ogni fermata, che consente di avere aggiornamenti in tempo reale sulle corse”. Nessuna certezza, dunque, sul ripristino del servizio su quella linea.

E non è tutto. Questa mattina alcuni passeggeri, che hanno filmato quanto accaduto e diffuso il video, postato poi sulle pagine social di Orgoglio comasco, sono stati protagonisti di un episodio surreale su una corsa della linea urbana 7 Sagnino – Lora. Come si vede nel filmato, un autista di Asf alla guida di un bus ha fatto scendere all’improvviso tutti i passeggeri dal mezzo, urlando “Tutti giù dall’autobus” e rispondendo a tono agli utenti, tra i quali molti pensionati, che chiedevano spiegazioni sul suo comportamento.

L’azienda, che si dichiara dispiaciuta e si scusa con i passeggeri, ha spiegato, in una nota, di aver già avviato la procedura prevista per valutare le responsabilità per quanto accaduto. Nell’eventualità siano accertate gravi colpe in capo al conducente, Asf annuncia che verranno adottate “opportune azioni” che potrebbero mettere a rischio il suo posto di lavoro.