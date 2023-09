Mister Moreno Longo predica equilibrio. La sua squadra dopo la vittoria con la Sampdoria è al secondo posto in classifica. L’allenatore degli azzurri è ovviamente felice, ma non si scompone. “Ho visto un Como affamato” afferma. “Sono soddisfatto per mentalità e approccio della mia squadra. Ogni gara è difficile e con avversari di qualità. Discorso che vale anche per la Sampdoria. Ho sempre detto che una formazione che vuole avere ambizioni deve fare due tre cicli importanti di vittorie di fila. E’ quello che ci sta accadendo, ma dobbiamo guardare alla classifica, che è certamente positiva, con equilibrio”.

Contro i blucerchiati Longo ha riproposto il modulo di Cittadella, con Verdi e Da Cunha a supporto del bomber Cutrone. “Mi è sembrata la soluzione migliore dopo l’ottima partita di domenica scorsa. Sono lieto per il gol di un non attaccante: per noi è fondamentale. Le reti devono arrivare da tutti e sono un premio per situazioni che proviamo e riproviamo in allenamento. Vedo grande impegno in settimana con riscontri che giungono durante le partite”.

Domenica a Bari il terzo incontro nel giro di una settimana. “Valuteremo le condizioni di ogni giocatore – conclude Longo – Vedremo chi potrà giocare e chi potrebbe invece riposare. Tre partite in una settimana sono tante”.