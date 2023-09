“Sono molto felice: questi tre punti valgono molto per il morale di tutta la squadra” ha detto al termine del match tra Como e Sampdoria il cipriota Nicholas Ioannou, autore della rete decisiva degli azzurri. “Alla vigilia mister Longo ci aveva detto di curare le ripartenze e di occupare gli spazi. Ed è quello che abbiamo cercato di fare”. Per Ioannou è la terza rete in questa stagione. “Da giovane giocavo in avanti, come punta, poi sono stato portato progressivamente più indietro. Amo portarmi in attacco e arrivare alla conclusione”. Per quanto riguarda la classifica il cipriota è chiaro: “Siamo a settembre, non è possibile fare valutazioni. Gli equilibri possono cambiare. Il nostro pensiero deve essere quello di continuare a migliorare di concentrarci al massimo su ogni partita”.

Nicholas Ioannou a tu per tu con l’arbitro Maria Sole Caputi Ferrieri (foto Roberto Colombo)