E’ un Como con il morale alto quello che si prepara ad affrontare la trasferta di Bari. I lariani scendono in campo domenica alle 16.15 allo stadio San Nicola. Azzurri reduci da quattro successi consecutivi e secondi in classifica alla pari con il Palermo a quattro punti di distanza dalla capolista Parma. Como, peraltro, con un partita in meno, quella con il Lecco che sarà recuperata il 28 novembre al Sinigaglia alle 18.15.

Proprio il Parma nel turno infrasettimanale ha superato per 2-1 il Bari. Il Como si è invece imposto per 1-0 contro la Sampdoria. Vittoria che è arrivata dopo quelle contro Spezia, Ternana e Cittadella.

In Puglia mister Moreno Longo dovrà però rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma, Alessio Iovine, bloccato da una sospetta lesione ad un muscolo flessore. Fuori causa anche Alberto Cerri, fuori da tempo per un colpo rimediato alla testa in allenamento. Dovrebbe far parte dei convocati il goleador Nicholas Ioannou, uscito anzitempo con la Samp per un lieve infortunio. La situazione, in ogni caso, sarà come sempre definita nel momento in cui sarà pubblicato l’elenco dei convocati.

“Siamo felici per la classifica, siamo all’inizio di un percorso e dobbiamo rimanere equilibrati e pensare solo a lavorare al massimo. La strada da percorrere è lunga. Andiamo avanti con fiducia e positività” ha detto alla vigilia mister Moreno Longo, allenatore degli azzurri. “Il Bari è una big di questo campionato, l’anno scorso a un minuto dalla fine era in serie A. Avremo bisogno di fare una grande prestazione per poter far nostra la gara”.

Como in campo di domenica, ma con una serie di match dell’ottavo turno che saranno disputati nel pomeriggio di sabato. Sono Brescia-Ascoli, FeralpiSalò-Spezia, Modena-Venezia, Pisa-Cosenza e Ternana-Reggiana.

La chiusura di giornata, domenica alle 18.30, con una sfida di cartello, il confronto Cremonese-Parma.