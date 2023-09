Dopo una settimana turbolenta sul fronte delle novità in panchina con il congedo di Romeo Sacchetti e la promozione a coach di Devis Cagnardi la Pallacanestro Cantù comincia il campionato e lo fa domani alle 20.30 in trasferta sul parquet del PalaRadi, casa della JuVi Cremona. A disposizione l’intero roster. Un esordio da non sottovalutare, contro una squadra ambiziosa e pronta a stupire.

La JuVi Cremona si appresta a vivere la sua seconda annata in A2, dopo aver centrato la salvezza nello scorso campionato, con una squadra costruita per essere tra le possibili sorprese della stagione. Obiettivo messo in chiaro fin dalla firma del nuovo tecnico, un veterano delle panchine italiane come Luca Bechi.

Cagnardi: “Andremo ad affrontare una squadra ben costruita”

“La prima di campionato è sempre una partita ostica, perché anche i nostri giocatori logicamente si conoscono poco. Abbiamo chiari quegli obiettivi su atteggiamento e fisicità che dovremo mettere in campo”. Ha detto coach Cagnardi alla vigilia. “Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra ben costruita e profonda, con un reparto guardie di tutto rispetto e guidata da un allenatore esperto. Confidiamo nella forza del nostro gruppo e del nostro pubblico che sicuramente ci seguirà numeroso, ma dovremo far attenzione – spiega – fin dalla palla a due, affinché i giocatori capiscano quali possano essere i dettagli per leggere al meglio la partita in modo da tale da condurla nel miglior modo possibile, capendo il metro arbitrale, i punti di forza e quelli più deboli dei nostri avversari.”