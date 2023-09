Nessuna limitazione per bus e mezzi pesanti sulla Statale Regina, l’ormai consueto caos legato al traffico sull’autostrada A9, il meteo quasi estivo. E poi ancora i turisti ancora numerosi presenti in riva al Lario ed eventi come “Orticolario” a Cernobbio di grande richiamo per i visitatori. Si annuncia un fine settimana caldissimo per il traffico in città.



Già gli scorsi weekend sul fronte viabilistico sono stati a dir poco impegnativi alla pari, quasi, dei giorni feriali. Anche la giornata odierna ha, peraltro, riservato le solite difficoltà, in particolare in mattinata e in serata, nelle ore di punta.

Il prefetto convoca Anas e Autostrade

Non nasconde i suoi timori per i prossimi giorni neppure il prefetto di Como, Andrea Polichetti, che considerando le diverse variabili ha detto “Si preannunciano giornate difficili”. E proprio il prefetto ha convocato per il 4 ottobre una riunione nella sede dell’amministrazione provinciale per fare il punto sul cantiere per la variante della Tremezzina, non certo trascurabile in termini di impatto e movimento mezzi. Al tavolo però convocata anche la società Autostrade. “La fluidità del traffico sul territorio va considerata nella sua interezza – ha spiegato il prefetto – ci aspettiamo sia da Anas che da Autostrade che ci forniscano un cronoprogramma di massima per capire più precisamente le prospettive temporali del completamento dei lavori”.

Con il Tar che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza, attiva sulla Regina dallo scorso 3 luglio, bisognerà capire quali strategie poter mettere in atto a partire dalle soluzioni da poter realizzare con l’aiuto ancora una volta, dove possibile, delle forze dell’ordine.

Intanto, come detto, la giornata di domani potrà già dire qualcosa sui rallentamenti e le difficoltà negli spostamenti.

Si aggiunga anche che sulla A9 sono previste una serie di chiusure notturne (dalle 22 alle 5 del mattino) sia durante il fine settimana che nelle serate di lunedì e martedì.