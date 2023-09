Grave incidente nella notte a Lurate Caccivio, poco prima delle 2 in via Varesina. Un motociclista 25enne è caduto per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cantù. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato in codice rosso, quindi massima gravità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.