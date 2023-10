Ospedale Sant’Anna. Julia Henny, studentessa al secondo anno di Medicina e Chirurgia della Johannes Gutenberg Universität di Mainz in Germania, nell’ambito del programma Eramus, ha concluso in questi giorni il suo tirocinio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Per un mese la studentessa ha seguito un percorso formativo nel reparto di Terapia Intensiva-Rianimazione, diretto dal dottor Andrea Lombardo, affiancando le attività svolte dal personale infermieristico.

“L’Università degli Studi dell’Insubria – spiega la dottoressa Laura Rigamonti, direttore delle Attività didattiche professionalizzanti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria a Como – offre la possibilità di aderire al programma Erasmus a studenti italiani e stranieri e sulla base di accordi bilaterali stipulati con le sedi partner avvengono reciproci scambi. Il programma per le professioni sanitarie prevede un periodo di tirocinio all’estero con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di una lingua straniera, acquisire soft skills e competenze trasversali, oggi sempre più richieste dal mondo del lavoro, nonchè la costruzione di una società europea attraverso lo studio e la formazione in contesti interculturali”.

“Il tirocinio da sempre è un ambito di apprendimento privilegiato nella formazione dei futuri professionisti sanitari – osserva la dottoressa Nicole Padovani – sia per acquisire conoscenze e competenze, ma anche per una maggior consapevolezza rispetto al mondo del lavoro. Trovo molto interessante, tra l’altro, che uno studente di medicina affianchi il personale infermieristico, si tratta di un’esperienza che rientra in un modello educativo di integrazione interprofessionale, che consente di apprendere “sul campo” la dimensione umano-organizzativa dell’attività clinica”.

Nel corso dei prossimi giorni, nel frattempo, sempre nell’ambito del programma Erasmus, arriveranno in Asst Lariana due studenti portoghesi, mentre si è trasferita ad Atene una studentessa, che sta frequentando a Como il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria.