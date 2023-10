Cambio ai vertici del Partito Democratico a Como. La nuova segretaria provinciale è Carla Gaiani. Daniele Valsecchi alla guida del partito cittadino. Nella giornata di ieri gli iscritti PD in Lombardia hanno votato per il rinnovo dei vertici locali del partito.

Sia per la segreteria provinciale che per quella di Como città le candidature sono arrivate in modo unitario.

Gaiani, che prende il posto dell’uscente Federico Broggi, è da oltre dieci anni assistente parlamentare della deputata comasca del Pd Chiara Braga, capogruppo alla Camera. “Per me esiste c’è solo un Pd – chiarisce la neosegretaria provinciale dem – sono contenta di guidare questo nuovo inizio”. Poi aggiunge: “Ora dobbiamo lavorare per aprire una nuova pagina del Pd comasco rilanciando i valori del centrosinistra in tutto il territorio”. Tra gli obiettivi quello di rivolgersi a una sempre più ampia fetta di persone. “Il Pd è aperto a chiunque sposi gli ideali e i principi del centrosinistra”, sottolinea infine la nuova segretaria provinciale del Pd.

Nel capoluogo lariano il nuovo segretario cittadino è Daniele Valsecchi, che prende il testimone da Tommaso Legnani. “Un grazie agli iscritti. E’ una grande segnale quello ottenuto nella giornata di ieri, ossia che il partito ha capito che non bisogna chiudersi nei dibattiti interni ma aprirsi – spiega Valsecchi – Serve unità, energia, capacità di ascolto e il rispetto di tutti i cittadini”. Obiettivo: rendere ancora di più “il Pd un elemento sempre presente in tutti i mondi della città di Como – aggiunge il neosegretario cittadino – Il messaggio che vogliamo dare è che noi ci siamo, siamo all’ascolto dei cittadini anche per formulare proposte e per una visione alternativa della città”.