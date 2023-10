Nuova trasferta europea per Andrea Colombo. Con la concreta speranza che l’arbitro comasco il prossimo anno possa essere promosso a “internazionale”, Colombo in questa fase viene inviato come quarto ufficiale in gare all’estero. Pochi giorni fa era stato operativo ad Atene per il derby della capitale tra Aek e Panathinaikos. Giovedì nuovo viaggio in Grecia, a Salonicco, per la sfida di Conference League tra Paok ed Eintracht Francoforte.