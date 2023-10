“Cantù Arena”, l’associazione temporanea di imprese di cui Cantù Next è capogruppo, è stata ammessa a partecipare alla gara per la realizzazione del nuovo Palazzetto di Cantù. L’annuncio arriva con una nota ufficiale da parte della società. Venerdì sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte dei privati e ieri la Provincia di Como, che gestisce la gara per la realizzazione e la gestione dell’arena polifunzionale, ha annunciato che una sola busta è giunta entro i tempi previsti, quella di Cantù Next.

“La Provincia ci ha comunicato che l’esame della documentazione inserita nella busta amministrativa si è concluso con esito positivo, – si legge nella nota della società – avendo riscontrato la presenza di tutte le dichiarazioni richieste dal bando e il possesso dei requisiti e delle garanzie previste. La Provincia procederà ora con la nomina della commissione di gara, che avrà il compito di esaminare e valutare la corposa documentazione presentata”.

Cantù Next annuncia inoltre “l’ampliamento dell’associazione temporanea di imprese a dei nuovi soggetti per ampliare le competenze tecniche e specialistiche necessarie a partecipare ad una gara così complessa”.

Il progetto presentato dalla società prevede la realizzazione di un palazzetto polifunzionale dotato di oltre 5mila posti a sedere, arena sportiva e tribune, campo di allenamento, spogliatoi e locali accessori, uffici amministrativi delle società, spazi commerciali, biglietteria e parcheggi. L’intenzione è quella di dare spazio non solo alla pallacanestro e alle altre attività sportive, ma anche a concerti, convention, iniziative culturali e sociali di ogni genere. L’investimento totale ammonta a circa 50 milioni di euro, tra finanziamento dei privati e contributo pubblico da parte della Regione Lombardia e del Comune di Cantù.

“Noi siamo pronti – ha commentato ieri Andrea Mauri, amministratore delegato di Cantù Next – Attendiamo soltanto i tempi delle procedure burocratiche e, in caso di aggiudicazione della gara dopo le valutazioni della documentazione da parte della Provincia, passeremo alla fase esecutiva e faremo del nostro meglio per essere puntuali ed efficienti nel processo di realizzazione”.